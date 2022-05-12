Більшість ракет влучили в нафтопереробний завод, – голова Полтавської ОВА

Російські окупанти завдали авіаудару по нафтопереробному заводу Кременчука, що на Полтавщині. Загалом ворог випустив 12 ракет.

Окрім нафтопереробного заводу окупанти поцілили в інші об'єкти інфраструктури. Про це 24 каналу повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"Більшість з 12 випущених влучили по території нафтопереробного заводу у Кременчуці", – наголосив він.

Ворог завдав авіаудару по Полтавщині

Очільник Полтавської ОВА зазначив, що окрім нафтопереробного заводу 12 травня окупанти поцілили також в інші об'єкти інфраструктури.

Наразі рятувальники працюють на об'єктах, куди потрапили ворожі снаряди. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій борються із вогнем.

За словами Луніна, точна інформація про руйнування та кількість постраждали наразі невідома. Крім того, поки не зрозуміло, чи є загиблі внаслідок сьогоднішнього удару ворога по Кременчуку.

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Про пожежі внаслідок обстрілів

Як пояснив керівник Полтавської обласної військової адміністрації, внаслідок авіаудару ворога на об'єктах, куди влучили снаряди, виникли масштабні пожежі.

Зараз ситуація така ж, як була попереднього разу,

– наголосив Лунін.

Він додав, що за своїм масштабом пожежі нагадують ті, які раніше були на нафтопереробному заводі. Там були залишки нафти, тож після влучань ракети займаються продукти горіння.

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