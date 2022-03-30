Більшість російських ДРГ у Києві виявили й затримали вже в перші дні війни, – поліція

Російським окупантам не вдалося втілити сценарій захоплення Києва. Українські захисники спрацювали на "відмінно" та не дали ворогу захопити столицю.

Російські окупанти великі надії покладали на свої диверсійні групи. Вони мали ліквідувати українську владу та встановити контроль над Києвом.

Читайте також Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів, – Міноборони

Ворожі ДРГ знищено

Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, наразі великої діяльності ворожих ДРГ очікувати не варто. Наші патрульні ще у перші дні війни виявили та затримали більшіть ворожих диверсійних груп.

Дивіться до теми – Окупанти тікають від ЗСУ і називають себе "позорными крысами"