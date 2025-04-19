Більшість звільнених з полону – молодь після 2000 року народження, – ГУР

Напередодні Великодня між Україною та Росією відбувся один з найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися 277 воїнів.

246 захисників повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Кого повернули в Україну

Серед звільнених – захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року,

– розповіли у відомстві.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також 9 офіцерів. Звільнені з полону боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.