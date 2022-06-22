Більшість України накриє грозами та дощами: прогноз погоди на 23 червня

Погода в четвер, 23 червня, дивуватиме своїм різноманіттям. Поки Захід купатиметься в сонячному промінні, південним, центральним та східним областям слід бути готовими до дощів та грози.

Без опадів на території всіх західних областей. На Вінниччині слід чекати на грози

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У більшості областей України – негода

Така сама ситуація на Півдні, Центрі та на території всієї Лівобережної України. Жителям цих областей у четвер без парасольки або дощовика з дому краще не виходити.

Найтепліше 23 червня буде на Закарпатті: синоптики обіцяють +24...+26 градусів. Найнижчі показники будуть в Кіровоградській області, на Черкащині та у Криму. Тут будуть прохолодні +19...+21. У решті областей – повітря прогріється у межах +20...+24.

По всій Україні – досить сильні пориви вітру

Також по всій Україні – досить сильні пориви вітру – 7 – 12 метрів на секунду. Напрям буде північний або північно-захдіний.

У Києві 23 червня теж сильно дощитиме. Температура повітря сягатиме +20...+22.

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Прогноз погоди від Наталки Денисенко

Синоптикиня Наталка Денисенко повідомила, що Україна зараз перебуває в полоні циклону. Він принесе у бульшість регіонів комфортну температуру.

Цей циклон – дружній до нас, бо несе із собою дощі, які українці просять для своїх городів та квітів, повіває вітром, особливо на узбережжях, щоб змести нечисть подалі від нашого берега. Градуси також сприятливі, особливо для військових, яким спека зайва,

– пояснила Денисенко.

Прогноз погоди у містах України 23 червня

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +21...+23

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24

Київ – +20...+22

Прогноз погоди на 23 червня / Карта Укргідрометцентру