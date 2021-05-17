Більшість українців проти звільнення міністра охорони здоров'я, – опитування

55% українців вважають, що зараз не варто змінювати міністра охорони здоров'я. Натомість 25% – підтримують призначення нового очільника МОЗ.
Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
Прізвище та ім'я чинного міністра Максима Степанова в опитуванні не вказувалося. Мовилося лише про дії влади і Міністерства під час пандемії.
Читайте також Чому вирішили "прибрати" Степанова
55% українців не підтримують відставку очільника МОЗ
Відставку глави МОЗ підтримують найбільше на Сході України. Водночас більшість українців у південному й центральному регіонах на питання "Чи варто зараз змінити міністра охорони здоров'я?" відповіли – однозначно, ні.
При цьому 54% українців вважають, що першочерговим напрямом роботи влади, а не міністра в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих з тяжкими захворюваннями.
Також 49% респондентів вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією більше шкодить боротьбі з захворюваністю. 26% – підтримують протилежну думку.Довідка. Опитування проводилося 4 – 8 травня 2021 року у форматі формалізованого інтерв'ю. В дослідженні взяли участь 2 тисячі повнолітніх респондентів зі всіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Українці з острахом сприймають зміни, – Мисів про результати опитування
Заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів в ефірі 24 каналу зауважив, що в опитуванні загалом мовилося про відставку міністра під час пандемії. Саме тому не було вказано прізвище й ім'я Максима Степанова.
За його словами, в умовах коронакризи будь-яка зміна влада і різкі дії викликають острах у населення, адже й так боротьба з коронавірусом в Україні йде не дуже добре. До того ж довіра до влади і її значення в боротьбі з пандемією різко зросли. Адже це єдина інституція, яка має для цього всі необхідні механізми.
Відтак будь-які зміни в цій сфері в таких умовах українці сприймають з острахом,
– пояснив Любомир Мисів.
Мисів прокоментував результати опитування соціологічної групи "Рейтинг": відео
Степанова можуть відправити у відставку: останні новини
- 14 травня стало відомо, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив припущення, що замінити Степанова на цій посаді міг би головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Сам чинний очільник МОЗ заявив, що не писав ніякої заяви на звільнення. І додав, для того, аби його зняли з посади, це рішення має підтримати необхідна кількість нардепів.
- Профільний комітет Верховної Ради 17 травня рекомендував визначитись щодо долі Степанова голосуванням у залі.