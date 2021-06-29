Більшість українців вважають російську мову іноземною
29 червня 2021 , 13:50Читать новость на русском
Понад 40% українців вважають російську мову іноземною. Ще 15% респондентів відповідають, що "скоріше так".
Водночас є й люди, які не згодні з цим твердженням. Окрім того, декому важко однозначно відповісти на запитання.
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Чи російська є іноземною
- Російська беззаперечно є іноземною мовою для 43,6% українців.
- Ще 15% респондентів обрали відповідь "скоріше так".
- Однак 24,4% опитуваних відповідали "скоріше ні".
- Варіант "точно ні" обрали 15,2% респондентів.
- Не змогли відповісти 1,5% респондентів.
Цікаве з досліджень
- Найнеобхіднішою для вивчення українці вважають англійську мову. Окрім того, до першої 5 увійшли німецька, іспанська, іспанська, французька та польська мови.
- Найкориснішою мовою опитувані також назвали англійську.