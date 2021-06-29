Більшість українців вважають російську мову іноземною

Понад 40% українців вважають російську мову іноземною. Ще 15% респондентів відповідають, що "скоріше так".

Водночас є й люди, які не згодні з цим твердженням. Окрім того, декому важко однозначно відповісти на запитання.

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Чи російська є іноземною

Російська беззаперечно є іноземною мовою для 43,6% українців.

Ще 15% респондентів обрали відповідь "скоріше так".

Однак 24,4% опитуваних відповідали "скоріше ні".

Варіант "точно ні" обрали 15,2% респондентів.

Не змогли відповісти 1,5% респондентів.

Цікаве з досліджень

Найнеобхіднішою для вивчення українці вважають англійську мову. Окрім того, до першої 5 увійшли німецька, іспанська, іспанська, французька та польська мови.

Найкориснішою мовою опитувані також назвали англійську.

Опитування відбувалося упродовж 29 – 30 травня. Участь у ньому взяли 1200 респондентів віком від 18 років, окрім жителів тимчасово окупованих територій України.