Більшість українців вважають російську мову іноземною

29 червня 2021 , 13:50
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Понад 40% українців вважають російську мову іноземною. Ще 15% респондентів відповідають, що "скоріше так".

Водночас є й люди, які не згодні з цим твердженням. Окрім того, декому важко однозначно відповісти на запитання. 

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Чи російська є іноземною

  • Російська беззаперечно є іноземною мовою для 43,6% українців.
  • Ще 15% респондентів обрали відповідь "скоріше так".
  • Однак 24,4% опитуваних відповідали "скоріше ні".
  • Варіант "точно ні" обрали 15,2% респондентів. 
  • Не змогли відповісти 1,5% респондентів.

Цікаве з досліджень

  • Найнеобхіднішою для вивчення українці вважають англійську мову. Окрім того, до першої 5 увійшли німецька, іспанська, іспанська, французька та польська мови.
  • Найкориснішою мовою опитувані також назвали англійську.
Зверніть увагу! Опитування відбувалося упродовж 29 – 30 травня. Участь у ньому взяли 1200 респондентів віком від 18 років, окрім жителів тимчасово окупованих територій України. 
Автор: Мар'яна Бекало