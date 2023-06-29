Більшість відділень Укрпошти змінять графік роботи: як працюватиме пошта

Укрпошта з 1 липня переходить на новий графік роботи більшості відділень поштового зв'язку. Вони будуть відчинені навіть у вихідні дні та працюватимуть максимально можливий час.

У державному підприємстві пояснили, що тепер мовиться про нові клієнтоорієнтовані графіки роботи. Компанія знову повертається до них, хоч з початком повномасштабної війни була змушена зменшувати чи змінювати час роботи відділень.

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Як працюватиме Укрпошта з липня

Відділення Укрпошти, які розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, – будуть відкриті для клієнтів як і торговий центр чи ринок.

Також Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2 – 3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів,

– заявили у компанії.

Там зазначили, що перевірити графік роботи пошти у вашому регіоні можна:

на сайті;

у додатку Укрпошти;

в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

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Посилки через Укрпошту в США стануть дешевші

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що посилки в Сполучені Штати Америки стануть дешевші. Адже пошта підписала угоду PRIME з поштою США. Нововведення почало діяти з 1 червня.

До коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом,

– написав Смілянський.

Гендиректор компанії пояснив, що ці 8% посилки – це щонайменше ще одна додаткова посилка по Україні, яку тепер зможе зекономити людина. Детальніше про це читайте за посиланням.