Більшість відео з Маріуполя, опублікованих Кадировим, зняли в одному сквері, – ЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що Маріуполь "перебуває під повним контролем "кадирівців". Однак більшість відео з міста, які він опублікував, зняли в одному сквері.

Кадиров ледь не з перших оприлюднених відеозаписів з Маріуполя стверджував, що місто вже під їхнім контролем. Та з'ясувалося, що це далеко не так.

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Ролики Кадирова знімали в одному сквері

Журналісти проаналізували ролики з Маріуполя, які публікував Кадиров у своєму телеграм-каналі. У більшості з них вдалося встановити точні локації, де відбувалася зйомка.

Тоді як Кадиров вихвалявся повним контролем над Маріуполем, його бойовики викладали відео зі Скверу Козацтва на околицях міста.

Цей сквер розташований в одному з чотирьох районів міста – Лівобережному. Він найближчий до російських кордонів. На більшості із відео "кадирівці" пересуваються саме цим районом. Тобто можна зробити висновок, що про повний контроль міста не йдеться.

Крім того, кадирівців розкритикували за те, що вони не знають, як користуватися безпілотникам, про що свідчать їхні недолугі постановочні відео. Після цього вони вирішили знімати сюжети про роботи із БПЛА.

Нагадаємо, кадирівські посіпаки не демонструють звитяг у загарбницькій війні. Це визнають і самі окупанти, зокрема спецпризначенці російської розвідки.

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