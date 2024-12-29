Більшість загороджень Кримського мосту виведені з ладу, – ВМС

Більша частина захисних споруд, які російські окупанти встановили біля Керченського мосту, вже не є функціональними. Їх було виведено з ладу через шторми, які продовжаться ще приблизно 2 – 3 місяці.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підкреслив, що такі "зміни у системі загородження цілком очікувані". Про це пише 24 Канал з посиланням на етер телемарафону.

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"Є цілком очікувані зміни щодо цих систем загородження, які вони будували так натхненно фактично весь теплий період цього року. Унаслідок штормів цього року у великій кількості вони вийшли з ладу, не виконують свій функціонал. Цю інформацію треба перевіряти. Але можемо зробити висновки, що природа завжди втручається. Сезон штормів ще не закінчився – як мінімум, 2 – 3 місяці триватиме досить сувора погода в морі", – розповів він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що біля Кримського мосту зникла значна кількість барж, які захищали об'єкт від українських морських дронів. Російські загарбники набудували їх у два ряди. Речник ВМС Дмитро Плетенчук припустив, що це був наслідок негоди.

У російській службі "Радіо Свобода" зазначали, що російські загородження поблизу Керченського мосту значно постраждали після шторму у Чорному морі. Зусилля з відновлення цих об'єктів поки що не мали успіху.