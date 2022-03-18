Більшість затриманих диверсантів є громадянами України: Монастирський дав декілька порад

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що більшість затриманих диверсантів, які працювали на Росію, є громадянами України.

Про це міністр розповів в ефірі єдиного телемарафону. Також він дав кілька порад, як вирахувати такого диверсанта.

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Що відомо про диверсантів, які працюють на Росію

СБУ ледь не щодня затримують представників диверсійних ворожих груп.

Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з Росією, там був завербований і потім виконував певні завдання,

– розповів міністр.

Як можна визначити диверсанта

Звертайте увагу на:

раптове повернення певних сусідів,

атипову поведінку, таку як пересування, особливо зі зброєю (якщо людина не входить до лав територіальної оборони).

Коли з'являється незнайома людина або ви побачили щось підозріле, повідомляйте на 102 або на гарячу лінію СБУ.

Якщо підтверджується така атипова поведінка особи, то тоді вона відправляється до СБУ, і таким чином визначають тип диверсантів, які можуть працювати проти України,

– сказав Монастирський.

Він підкреслив, що особливу увагу на підозрілих людей потрібно звертати в районах біля аеропортів та воєнних об'єктів.

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