Всеукраїнська повітряна тривога: людей закликають пройти в укриття

8 травня 2022 , 01:57
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По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.

Повідомлення про повітряну тривогу влада почала публікувати орієнтовно о 1:45 за Києвом. Людям варто пройти в укриття до відбою тривоги. 

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У всій Україні лунає повітряна тривога

Сирени лунають на:

  • Одещині;
  • Київщині;
  • Кіровоградщині;
  • Вінниччині;
  • Черкащині;
  • Житомирщині;
  • Чернігівщині;
  • Івано-Франківщині;
  • Хмельниччині;
  • Миколаївщині;
  • Сумщині;
  • Харківщині;
  • Донеччині;
  • Волині;
  • Дніпропетровщині;
  • Львівщині та інших областях України.


Сирени лунають на території всієї країни / Скриншот з єМапа

В Одесі чутно вибухи

Після оголошення повітряної тривоги, орієнтовно о 02:12 у телеграм-каналах почали публікувати інформацію про вибухи у Одесі. Це вже вдруге за ніч – вперше їх було чутно орієнтовно о 00:01 7 травня. 

Наразі всіх людей закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги. Також не наближатись до вікон. Окрім того, заборонено публікувати фото та відео наслідків влучань. Адже така інформація може допомогти ворогу прицілитись.

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Автор: Діана Квасневська