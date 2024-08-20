У багатьох областях оголосили тривогу: які регіони червоні
20 серпня 2024, 23:12Читать новость на русском
Російські окупанти знову атакують Україну. Зокрема, ворог запустив по нашій країні безпілотники та була загроза застосування балістичного озброєння з Північно-Східного напрямку.
Детальніше про небезпеку – читайте у тексті 24 Каналу.
Декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс Північно-Західний. Потужний вибух у Сумах. Швидкісна ціль з Сумщини на Полтавщину. БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
23:12, 20 серпня
23:09, 20 серпня
23:01, 20 серпня
22:44, 20 серпня
Декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс Північно-Західний.
Потужний вибух у Сумах.
Швидкісна ціль з Сумщини на Полтавщину.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.