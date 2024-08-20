У багатьох областях оголосили тривогу: які регіони червоні

20 серпня 2024, 23:12
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Автор: Діана Квасневська

Російські окупанти знову атакують Україну. Зокрема, ворог запустив по нашій країні безпілотники та була загроза застосування балістичного озброєння з Північно-Східного напрямку.

Детальніше про небезпеку – читайте у тексті 24 Каналу

23:18, 20 серпня

Тривогу оголосили на Сході, Півдні та подекуди на Півночі України.

23:12, 20 серпня

Декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс Північно-Західний.

23:09, 20 серпня

Потужний вибух у Сумах.

23:01, 20 серпня

Швидкісна ціль з Сумщини на Полтавщину.

22:44, 20 серпня

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.