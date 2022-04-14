У більшості областей – повітряна тривога: біжіть в укриття

14 квітня 2022 , 22:03
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Карта повітряних тривог

Ввечері 14 квітня у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Людям треба швидко спуститись в укриття.

Про небезпеку попередили на Заході, Півночі та в Центрі України. Сирени почали лунати близько 21:55.

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Де оголосили тривоги

  • Хмельницька область,
  • Івано-Франківська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Тернопільська,
  • Закарпатська,
  • Житомирська,
  • Рівненська,
  • Київська й Київ,
  • Одеська,
  • Кіровоградська,
  • Черкаська,
  • Луганська,
  • Вінницька,
  • Дніпропетровська.

Людям слід залишатись в укритті, поки не буде "відбою" тривоги. Про нього скажуть з офіційних ресурсів або ж пролунає другий сигнал сирени.

Ігнорувати повітряну тривогу не можна в жодному разі. Дотримання цих правил рятує життя.

Важливо – Яка ситуація на фронті 14 квітня: зведення Генштабу:

 

Автор: Ольга Музика