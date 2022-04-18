Майже по всій Україні – повітряна тривога: негайно в укриття

У більшості областей України станом на 21:23 18 квітня оголошена повітряна тривога. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя, повідомляє 24 канал.

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Увечері 18 квітня про небезпеку попереджають жителів:

Львівщини;

Івано-Франківщини;

Волині;

Рівненської області;

Буковини;

Закарпаття;

Тернопільської області;

Вінницької області;

Хмельницької області;

Житомирської області;

Київської області;

Черкаської області;

Чернігівської області;

Кіровоградської області;

Одеської області;

Миколаївської області;

Дніпропетровської області;

Запорізької області;

Сумської області;

Харківської області;

Донецької області;

Луганської області.

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