У більшості областей України – повітряна тривога

У більшості областей України 2 квітня, приблизно о 17:15 сповістили про повітряну небезпеку. Людей закликають негайно йти в укриття.

Через загрозу атаки російських загарбників у більшості областей України повідомили про повітряну тривогу, інформує 24 канал.

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Повітряна тривога в Україні

Про небезпеку 2 квітня, приблизно о 17:15 сповістили у таких містах:

Львів,

Івано-Франківськ,

Рівне,

Луцьк,

Хмельницький,

Київ,

Черкаси,

Кропивницький,

Донецьк,

Запоріжжя,

Полтава,

Дніпро,

Харків.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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