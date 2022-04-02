У більшості областей України – повітряна тривога
2 квітня 2022 , 17:19Читать новость на русском
У більшості областей України 2 квітня, приблизно о 17:15 сповістили про повітряну небезпеку. Людей закликають негайно йти в укриття.
Через загрозу атаки російських загарбників у більшості областей України повідомили про повітряну тривогу, інформує 24 канал.
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Повітряна тривога в Україні
Про небезпеку 2 квітня, приблизно о 17:15 сповістили у таких містах:
- Львів,
- Івано-Франківськ,
- Рівне,
- Луцьк,
- Хмельницький,
- Київ,
- Черкаси,
- Кропивницький,
- Донецьк,
- Запоріжжя,
- Полтава,
- Дніпро,
- Харків.
Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.
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