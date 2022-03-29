Майже по всій Україні – повітряна тривога

У більшості областей України станом на 23:17 29 березня – повітряна тривога. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.

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Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:

Львівській;

Волинській;

Рівненській;

Хмельницькій;

Житомирській;

Вінницькій;

Київській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Одеській;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Запорізькій;

Харківській;

Сумській.

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