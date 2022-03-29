Майже по всій Україні – повітряна тривога
29 березня 2022 , 23:16Читать новость на русском
У більшості областей України станом на 23:17 29 березня – повітряна тривога. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.
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Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:
- Львівській;
- Волинській;
- Рівненській;
- Хмельницькій;
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Київській;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Одеській;
- Миколаївській;
- Дніпропетровській;
- Полтавській;
- Запорізькій;
- Харківській;
- Сумській.
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