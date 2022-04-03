У більшості областей України – повітряна тривога

У більшості областей України станом на 20:20 3 квітня лунає повітряна тривога. Людям необхідно негайно пройти в укриття цивільного захисту.

Перебувати у місці безпеки необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

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Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:

Житомирській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Львівській;

Полтавській;

Рівненській;

Івано-Франківській;

Волинській;

Київській;

Миколаївській.

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