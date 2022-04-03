У більшості областей України – повітряна тривога

3 квітня 2022 , 20:17
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У більшості областей України станом на 20:20 3 квітня лунає повітряна тривога. Людям необхідно негайно пройти в укриття цивільного захисту.

Перебувати у місці безпеки необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

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Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:

  • Житомирській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Львівській;
  • Полтавській;
  • Рівненській;
  • Івано-Франківській;
  • Волинській;
  • Київській;
  • Миколаївській.

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Автор: Мар'яна Бекало