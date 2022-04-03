У більшості областей України – повітряна тривога
3 квітня 2022 , 20:17Читать новость на русском
У більшості областей України станом на 20:20 3 квітня лунає повітряна тривога. Людям необхідно негайно пройти в укриття цивільного захисту.
Перебувати у місці безпеки необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.
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Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:
- Житомирській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Львівській;
- Полтавській;
- Рівненській;
- Івано-Франківській;
- Волинській;
- Київській;
- Миколаївській.
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