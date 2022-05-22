У більшості областей України повітряна тривога – всі в укриття

На півночі, у центрі та на сході України оголошено повітряну тривогу. 13 областей перебувають під ризиком обстрілів росіян.

У більшій частині областей України лунають сирени – мешканці 13 регіонів мають іти в укриття.

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Повітряну тривогу оголошено у 13 областях:

Київській та у місті Києві;

Житомирській;

Вінницькій;

Черкаській;

Чернігівській;

Сумській;

Полтавській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Харківській;

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській.

З тимчасово окупованої Херсонщини даних про повітряні тривоги немає більш ніж місяць.

Тривога триває у Луганській області вже 47 днів – з 4 квітня сирени не стихають.

Що робити під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття чи сховища.

Якщо поблизу його немає, у ДСНС рекомендують скористатися "правилом двох стін". Необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та триматися ближче до опорної стіни.

Окрім цього, якщо є така можливість, варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм дістатися до безпечного місця.

В укриття рекомендують взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту. Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникає.

Важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також під час повітряної тривоги не можна поширювати адреси місць "прильотів". Це лише коригує вогонь ворога.Вибухи в містах можуть лунати і від роботи протиповітряної оборони. Тому слідкуйте за оновленням та довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі, проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.

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