У більшості областей України повітряна тривога – всі в укриття
22 травня 2022 , 17:43Читать новость на русском
На півночі, у центрі та на сході України оголошено повітряну тривогу. 13 областей перебувають під ризиком обстрілів росіян.
У більшій частині областей України лунають сирени – мешканці 13 регіонів мають іти в укриття.
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Повітряну тривогу оголошено у 13 областях:
- Київській та у місті Києві;
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Харківській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Луганській.
З тимчасово окупованої Херсонщини даних про повітряні тривоги немає більш ніж місяць.
Тривога триває у Луганській області вже 47 днів – з 4 квітня сирени не стихають.Зверніть увагу! Важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також під час повітряної тривоги не можна поширювати адреси місць "прильотів". Це лише коригує вогонь ворога.
Що робити під час повітряної тривоги
- Під час повітряної тривоги потрібно зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття чи сховища.
- Якщо поблизу його немає, у ДСНС рекомендують скористатися "правилом двох стін". Необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та триматися ближче до опорної стіни.
- Окрім цього, якщо є така можливість, варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх або маломобільних сусідів та допомогти їм дістатися до безпечного місця.
- В укриття рекомендують взяти мобільний телефон, аби слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів цивільного захисту. Саме на їхніх офіційних телеграм-каналах публікують повідомлення про відбій повітряної тривоги.
- Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу зникає.
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