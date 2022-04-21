У більшості областей України повітряна тривога

Майже по всій Україні лунають сирени. Закликаємо мешканців перейти в укриття й не виходити на вулицю до скасування тривоги.

Повідомлення про тривогу почали з'являтись орієнтовно близько 20 години 21 квітня. Наголосимо, що це не навчальна тривога – загроза існує і людям треба перебувати в укритті до відбою.

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Сирени лунають у більшості областей України

Повітряну тривогу оголосили на:

Миколаївщині;

Херсонщині,

Львівщині;

Закарпатті;

Донеччині;

Буковині;

Сумщині;

Полтавщині,

Рівненщині;

Тернопільщині;

Дніпропетровщині;

Волині;

Київщині;

Запоріжжі;

Кіровоградщині;

Харківщині;

Чернігівщині;

Житомирщині;

Івано-Франківщині;

Вінниччині;

Луганщині.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає ось так:

Важливо – що робити, якщо почули звук сирени: відео