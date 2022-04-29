У більшості областей України – повітряна тривога
У більшості областей України станом на 23:32 пролунав сигнал повітряної тривоги. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.
Нехтувати цим правилом – заборонено. Воно рятує життя.
Зауважте Запустили понад 1 300 ракет по Україні: у Forbes підрахували, скільки це коштувало Росії
Цього разу повітряна тривога була короткою. За лічені хвилини у багатьох містах України повідомили про відбій.
Станом на 23:32 про повітряну небезпеку повідомляли жителів таких областей:
- Львівської;
- Волинської;
- Рівненської;
- Житомирської;
- Київської;
- Полтавської;
- Чернігівської;
- Кіровоградської;
- Черкаської;
- Сумської;
- Дніпропетровської;
- Івано-Франківської.
Росія вже запустила понад 1300 ракет
Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – повідомила, що Росія вже запустила по Україні понад 1300 ракет. Згодом у Forbes Україна підрахували, скільки коштує ракетний терор для країни-окупантки.
За даними ЗМІ, Росія вже витратила на це близько 7,5 мільярда доларів. Водночас ця цифра може бути неостаточною. Зокрема тому, що розрахунки в умовах продовження бойових дій складно проводити.
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