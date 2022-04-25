По всій території України повітряні тривоги – негайно вирушайте в укриття
25 квітня 2022 , 06:58Читать новость на русском
Зранку, 25 квітня, по всій території України пролунали повітряні тривоги. Негайно вирушайте до укриття, адже це може врятувати вам життя.
Близько 6:30 ранку на Сході та Півдні України пролунали повітряні тривоги. А вже через пів години сирени почули у центральних регіонах, а також на Півночі. Близько 7:20 оголосили тривогу також на Заході, передає 24 канал.
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Залишайтеся в укритті до відбою
Повітряну тривогу оголосили у більшості регіонів України. Зокрема у:
- Києві
- Київській області
- Кіровоградській області
- Черкаській області
- Вінницькій області
- Житомирській області
- Сумській області
- Харківській області
- Одеській області
- Миколаївській області
- Запорізькій області
- Полтавській області
- Дніпропетровській області
- Чернігівській області
- Луганській області
- Донецькій області
- Хмельницькій області
- Волинській області
- Львівській області
- Івано-Франківській області
- Рівненській області
- Закарпатській області
- Чернівецькій області
- Тернопільській області
Наголошуємо про те, що надзвичайно важливо залишатися в укритті до сигналу про відбій повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя.
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