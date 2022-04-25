По всій території України повітряні тривоги – негайно вирушайте в укриття

Зранку, 25 квітня, по всій території України пролунали повітряні тривоги. Негайно вирушайте до укриття, адже це може врятувати вам життя.

Близько 6:30 ранку на Сході та Півдні України пролунали повітряні тривоги. А вже через пів години сирени почули у центральних регіонах, а також на Півночі. Близько 7:20 оголосили тривогу також на Заході, передає 24 канал.

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Залишайтеся в укритті до відбою

Повітряну тривогу оголосили у більшості регіонів України. Зокрема у:

Києві

Київській області

Кіровоградській області

Черкаській області

Вінницькій області

Житомирській області

Сумській області

Харківській області

Одеській області

Миколаївській області

Запорізькій області

Полтавській області

Дніпропетровській області

Чернігівській області

Луганській області

Донецькій області

Хмельницькій області

Волинській області

Львівській області

Івано-Франківській області

Рівненській області

Закарпатській області

Чернівецькій області

Тернопільській області

Наголошуємо про те, що надзвичайно важливо залишатися в укритті до сигналу про відбій повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя.

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