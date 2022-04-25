По всій території України повітряні тривоги – негайно вирушайте в укриття

25 квітня 2022 , 06:58
Читать новость на русском

Зранку, 25 квітня, по всій території України пролунали повітряні тривоги. Негайно вирушайте до укриття, адже це може врятувати вам життя.

Близько 6:30 ранку на Сході та Півдні України пролунали повітряні тривоги. А вже через пів години сирени почули у центральних регіонах, а також на Півночі. Близько 7:20 оголосили тривогу також на Заході, передає 24 канал.

Читайте також Вибухи на нафтобазі у Брянську, Росія готує квазіреферендум на Півдні: основне за 61 день війни

Залишайтеся в укритті до відбою

Повітряну тривогу оголосили у більшості регіонів України. Зокрема у:

  • Києві
  • Київській області
  • Кіровоградській області
  • Черкаській області
  • Вінницькій області
  • Житомирській області
  • Сумській області
  • Харківській області
  • Одеській області
  • Миколаївській області
  • Запорізькій області
  • Полтавській області
  • Дніпропетровській області
  • Чернігівській області
  • Луганській області
  • Донецькій області
  • Хмельницькій області
  • Волинській області
  • Львівській області
  • Івано-Франківській області
  • Рівненській області
  • Закарпатській області
  • Чернівецькій області
  • Тернопільській області

Наголошуємо про те, що надзвичайно важливо залишатися в укритті до сигналу про відбій повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя.

Це цікаво – Шалені втрати окупантів станом на 24 квітня: дивіться відео

 

Автор: Назарій Лазур