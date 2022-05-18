У більшості областях України повітряна тривога

У середу 18 травня близько 18:30 по Україні почала лунати повітряна тривога. Загроза ракетного удару охопила більшість регіонів країни.

Наразі повітряна тривога не звучить лише на Заході країни. Натомість жителі Півночі, Півдня та Сходу повинні перейти в укриття.

Тим часом ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині

У яких регіонах лунає повітряна тривога

Сирени лунають у:

Києві та Київській області. Житомирській області; Чернігівській області; Вінницькій області; Черкаській області; Кіровоградській області. Миколаївській області; Одеській області; Полтавській області; Сумській області; Харківській області; Дніпропетровській області; Донецькій області; Запорізькій області,

Також повітряна загроза зберігається Луганській області. Але повітряну тривоги там оголосили ще 4 квітня – відтоді вона не припиняється.

Окрім цього, особливу пильність та обережність потрібно зберігати жителям Херсонської області, яка наразі тимчасово підконтрольна окупантам.



Карта повітряний тривог станом на зараз

Як поводитись під час повітряної тривоги

Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів", жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботу ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Передусім зберігайте спокій. Якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу, то перекрийте воду, газ й вимкніть електричці прилади, після чого якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища.

Якщо ви чомусь не маєте змоги цього зробити, в такому випадку рятувальники радять користуватися "правилом двох стін". Перейдіть до кімнати, яка не має вікон, тобто відділяє вас та вулицю щонайменше двома стінами, й тримайтеся ближче до опорної стіни. Але якщо ви живете на високих поверхах все ж настійно радимо перейти у сховище.

Під час повітряної тривоги не забудьте подбати літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.

Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою.

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