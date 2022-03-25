У більшості регіонів України – повітряна тривога

Станом на 16:18 25 березня у більшості областей України лунає повітряна тривога. Людей закликали терміново пройти в укриття цивільного захисту.

Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги, повідомляє 24 канал. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

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Сирена лунає у таких областях:

Волинській;

Львівській;

Рівненській;

Житомирській;

Київській;

Хмельницькій;

Івано-Франківській;

Вінницькій;

Кіровоградській;

Одеській;

Миколаївській;

Полтавській;

Чернігівській;

Черкаській;

Донецькій;

Луганській.

Також про тривогу сповістили жителів Закарпаття, Прикарпаття та Буковини.

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