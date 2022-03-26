У більшості західних областей – повітряна тривога
26 березня 2022 , 16:14Читать новость на русском
Приблизно о 16:10 26 березня у багатьох областях України завили сирени. Людей просять негайно йти в укриття.
Через загрозу атаки російських загарбників у західних областях України сповістити про повітряну тривогу, повідомляє 24 канал.
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Повітряна тривога в Україні
Про небезпеку приблизно о 16:10 повідомили у таких областях:
- Львівська,
- Волинська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Рівненська.
Жителів цих областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.
Зверніть увагу – що робити, якщо почули звук сирени: дивіться відео