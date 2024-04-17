Біля аеродрому в Джанкої пролунали вибухи: спалахнула пожежа

У Криму в ніч на 17 квітня було гучно. Вибухи чули у районі аеродрому в Джанкої. Там спалахнула пожежа.

Про нічні вибухи у Криму пишуть російські пабліки, інформує 24 Канал. Крім того, у мережі публікують кадри займання.

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Вибухи в Джанкої

Приблизно о четвертій ранку 17 квітня у мережі з'явилася інформація про вибухи та пожежу в районі військового аеродрому в Джанкої, що в окупованому Криму. Оприлюднили також кадри займання. Згодом стало відомо про повторні вибухи. Офіційної інформації поки немає. У російських телеграм-каналах пишуть про "ймовірну роботу ППО". Водночас місцеві жителі пишуть у мережі, що було не просто гучно, а навіть тряслися будинки.



Пожежа в Джанкої / Фото з російських пабліків