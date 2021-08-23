Біля Афін знову горять ліси: фото та відео пожеж

На захід від столиці Греції 23 серпня спалахнули одразу 2 нові лісові пожежі. Місцевих жителів почали евакуйовувати.

Вогонь спалахнув у селах Вілія та Профіті-Іліас, які розташовані на відстані приблизно 50 кілометрів від Афін.

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У Греції знову лісові пожежі

Через нові пожежі місцева влада наказала евакуювати людей, адже вогонь швидко поширюється через сильний вітер. Деякі місцеві жителі поливали зі шлангів свої будівлі, аби врятувати їх від займання.



Біля Афін палають пожежі / Фото Refess

Правоохоронці перекрили рух на шосе Елефсіна-Тівон поблизу Вілії.

За інформацією рятувальників, наразі для ліквідації пожеж залучили 85 пожежників, 13 гелікоптерів та 8 літаків. Про причини загоряння поки що не повідомляють.



Місцевих жителів евакуйовують / Фото Irish Times World

Лісові пожежі у Греції: що відомо

Від початку серпня по всій території країни зафіксували понад 500 лісових пожеж.

У країні збула рекордна спека – +46 градусів, однак є й підозрювані у підпалах.

Найпотужнішою за всю історію Греції була пожежа на острові Евбея. Там вогонь вирував 10 днів. Стихія знищила ліси та житлові будинки.

Загалом у пожежах вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, знищені сотні будинків. Людей масово евакуйовували із небезпечних районів.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс наголосив, що займання стали найбільшою екологічною катастрофою за останні десятиліття.

Поблизу Афін спалахнули пожежі: дивіться відео

Займання виникли біля села Вілія: дивіться карту