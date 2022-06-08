Біля Бахмута окупанти збільшили застосування оперативно-тактичної та армійської авіації

Російські окупанти збільшили частоту застосування авіації. Це зафіксували біля Бахмута на Донеччині.

Також російські окупанти продовжили обстрілювати позиції ЗСУ з артилерії та мінометів. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 8 червня.

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Ворог почав частіше застосовувати авіацію

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації,

– мовиться в повідомленні.

Загарбники обстрілювали підрозділи українських військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне.

Також ворог завдав авіаударів вертольотами Ка-52 поблизу Покровського, Відродження і Яковлівки. У районі Нагірного ЗСУ дали гідну відсіч росіянам, тому вони відступили на раніше зайняті позиції.

Ситуація на напрямках станом на ранок 8 червня

На Волинському та Поліському напрямках до 11 червня 2022 року у білоруських військах обговорюють питання створення ударних угруповань на одному з напрямків.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті території. Росіяни також мінують місцевість, щоб не допустити просування ЗСУ.

На Слов'янському напрямку російську окупанти проводять штурм та обладнують вогневі позиції в районі Ізюма.

На Лиманському напрямку ворог намагався розвідати ситуацію біля Райгородка під час бою. Успіху не мав, відійшов.

Українські військові успішно стримують штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Біля Тошківки ворог намагався наступати, але безрезультатно. Росіяни намагалися просунутись у напрямку Устинівки, але українські захисники відкинули окупантів.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали позиції ЗСУ біля таких населених пунктів, як: Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Ворог завдав авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по Кураховому.

На Південнобузькому напрямку росіяни атакують з артилерії по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

На Бессарабському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося.

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