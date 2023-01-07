Біля Бахмута ворог зазнає важких втрат, місто під контролем України, – Череватий

Бахмут перебуває під контролем України. Навколо міста йдуть важкі бої, у яких російські окупанти зазнають втрат.

Бахмут тримається, хоч росіяни намагаються надалі проводити масові обстріли з артилерії. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Важкі кровопролитні бої, – Череватий розповів про ситуацію в Соледарі

Різдвяного "перемир'я" в Бахмуті не було

Бахмут й надалі залишається однією з найінтенсивніших ділянок фронту. Там постійно тривають інтенсивні бойові зіткнення та обстріли противника. За словами Череватого, ніякого різдвяного "перемир'я" не було.

Путін доручив своєму міноборони оголосили так зване "перемир'я" на Різдво. Окупанти запевняли, що не будуть стріляти, ще й вимагали цього в української сторони, хоча та просто захищається.

Крім того, на напрямку Сватове – Кремінна теж тривають бойові дії.

Загарбники перегруповуються та сконцентровують більше свого особового складу і техніки. Росіяни намагаються контратакувати на певних напрямках, в районі Стельмахівки, Площанки та інших. Проте зазнає втрат і відступає.

Важкі бої у Соледарі

У Соледарі 7 січня також йдуть важкі бої. Від початку доби зафіксували 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень. Росіянам вдалось дещо посунутись.

Українські захисники намагаються вирівняти тактичне положення, однак Соледар також перебуває під контролем України. ЗСУ знають, як діяти далі.