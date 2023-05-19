Ведуться локальні контрнаступальні дії: яка насправді ситуація біля Бахмута зараз

Біля Бахмута відбуваються локальні контрнаступальні дії українських оборонців, створення відповідного плацдарму для підтягування сил і можливості просування далі. Ймовірність оточення міста ворогом, про що мовилося ще місяць тому, майже дорівнює нулю.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, безпосередньо в місті бойові дії ведуть залишки ПВК "Вагнер".

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Воюють залишки вагнерівців

Наразі ті дороги, які українські захисники використовували для підвозу необхідного забезпечення, продовжують перебувати під вогневим контролем ворога. Утім, не таким, як це було зо 2 тижні тому, відзначив Гетьман. Це означає, що ЗСУ можуть покращувати логістичні рухи для забезпечення своїх військових у місті.

В самому місті ведуть бойові дій безпосередньо вагнерівці. З 45 тисяч їх залишилося 5. Інші були знищені. Залишилися найбільш підготовлені. Оскільки вперед вони посилали зеків, а умовна еліта трималися в тилу і керувала,

– повідомив військовий експерт.

Він наголосив, що це дійсно підготовлені бійці-найманці, які проходили службу не тільки в Україні, але й за кордоном.

"З ними важко вести бойові дії, бо вони знають як себе поводити", – додав Гетьман.

А от на півночі та півдні Бахмута зосереджені начебто російські десантні війська. "Начебто" військовий експерт пояснив тим, що це тільки на папері. Насправді серед них багато звичайних мобілізованих і вони воюють гірше, аніж вагнерівці.

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Отримали те, за що боролися

Знищити все і зрівняти місто з землею – такою була тактика росіян біля Бахмута. І наразі кадри, які ми бачимо з міста, тільки підтверджують це. Але це не ускладнить роботу українських сил, зазначив Гетьман. Оскільки тримати оборону в зруйнованій місцевості складніше – "на руїнах нічого не побудуєш".

"Росіяни робили нам проблеми з обороною, руйнували міста, це давало їм можливість просуватися, а нам відступати. Бо тримати оборону було складно. Тепер палка двох кінців –росіянам треба тримати оборону там, де вони все зруйнували. Шкода, звісно, міста. Мені особисто боляче за Попасну, де я провів дякий час", – резюмував військовий експерт.

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