ЗСУ вибивають окупантів поблизу Бахмута і зупинили їх на Півдні, – речник Генштабу

Збройні Сили України продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Також вони потужно вибивають російських окупантів поблизу Бахмута.

Водночас українські військові стримують наступ ворога на деяких ділянках фронту. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на фронті

За словами Ковальова, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони завдають окупантам великих втрат у живій силі та техніці.

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Водночас наші військові продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. А російські терористи вели безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій,

– розповів Ковальов.

Він наголосив, що також загарбники намагалися наступати в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області. Однак вони зазнали значних втрат.

ЗСУ мають успіх у наступі південніше Бахмута

Також наші бійці ведуть наступальні дії південніше Бахмута. Так, ЗСУ мали частковий успіх у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Колосальні втрати окупантів

Зауважимо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім цього, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.