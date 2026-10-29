На борту атакованого біля Болгарії судна були українці

У винятковій економічній зоні Болгарії 29 жовтня затонув контейнеровоз Contship Jet після влучання трьох морських безпілотників. Серед евакуйованих членів екіпажу є четверо громадян України.

Як повідомляє телеканал БНТ, на судні Contship Jet перебували 14 філіппінців і четверо українців.

Які подробиці?

Усі 18 моряків успішно евакуювалися після влучання, ніхто з них не постраждав, а команду оперативно доправили до болгарського міста Варна.

Кадри моменту удару по контейнеровозу оприлюднив спеціалізований ресурс Maritime.bg.

На відео зафіксовано, як морський безпілотник наближається й таранить борт комерційного судна. Справжність цього запису підтвердили одразу три незалежні джерела.

Атаки безпілотників у чорноморських водах

Болгарський міністр оборони Димитар Стоянов 28 жовтня повідомив про ще один інцидент із застосуванням дронів у винятковій економічній зоні Болгарії в Чорному морі.

Торговельне судно під прапором Ліберії зазнало атаки орієнтовно за 21 милю на південний схід від міста Шабла. Контейнеровоз прямував з Ізраїлю до Румунії.

Це не перший подібний напад у цьому районі протягом місяця. Зокрема, 13 жовтня біля болгарського узбережжя після атаки дронів також затонуло комерційне судно, внаслідок чого офіційна Софія викликала посла Росії для пояснень.

Серія нападів на цивільний флот

Як уже повідомлялося на нашому сайті, комерційне судно затонуло в Чорному морі біля берегів Румунії.

Судно Khoryv під прапором Коморських островів пішло на дно 23 жовтня за 24 кілометри від Констанци внаслідок імовірного удару безпілотника.

На борту румунського рейсу перебували 10 українців і троє громадян Азербайджану. Рятувальники тоді підняли з води дев'ятьох живих моряків і тіло одного загиблого громадянина України, а ще трьох членів команди оголосили зниклими безвісти.