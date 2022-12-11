"Сюрприз" від Росії дістався Румунії та небезпечно дрейфував біля берега
Джерело:Reuters
Біля берегів Румунії виявили російську морську міну. Інформацію про неї повідомив турецький вантажний корабель.
Корабель повідомив про небезпеку військово-морські сили Румунії. Вони вже ліквідували міну.
Читайте також До узбережжя Одещини винесло якірну міну: епічний момент знищення потрапив на відео
Як ліквідували російську міну
У суботу (10 грудня – 24 канал) військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря,
– заявили в Міноборони Румунії.
За їхніми даними, турецький корабель виявив міну орієнтовно за 2,5 милі, що дорівнює орієнтовно 4,6 кілометра, на північ від румунського чорноморського порту Констанца.
Цю інформацію підтвердив і речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Відомо, що це вже четверта міна, яку румунські військові ліквідували з 3 березня 2022 року. А з початку повномасштабної війни Туреччина, Румунія та Болгарія вже ліквідували орієнтовно 40 російських мін.
Видання також пригадало, що:
- Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів;
- води моря ділять між собою Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.
Що відомо про російські міни в Чорному морі
- Ще у травні 2022 року речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що Росія викинула в Чорне море сотні мін. За його даними, начальники російських портів отримали листи із повідомленням, що 420 мін закинули в акваторію Чорного моря.
- Тоді Сергій Братчук уточнив, що, за даними фахівців, мін може бути від 400 до 600.
- Варто зауважити, що після цього Україна не раз ліквідовувала російські морські міни в Чорному морі. На жаль, вони також вибухали, на них також підривались мирні мешканці Одещини.