"Сюрприз" від Росії дістався Румунії та небезпечно дрейфував біля берега

Біля берегів Румунії виявили російську морську міну. Інформацію про неї повідомив турецький вантажний корабель.

Корабель повідомив про небезпеку військово-морські сили Румунії. Вони вже ліквідували міну.

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Як ліквідували російську міну

У суботу (10 грудня – 24 канал) військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря,

– заявили в Міноборони Румунії.

За їхніми даними, турецький корабель виявив міну орієнтовно за 2,5 милі, що дорівнює орієнтовно 4,6 кілометра, на північ від румунського чорноморського порту Констанца.

Цю інформацію підтвердив і речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Відомо, що це вже четверта міна, яку румунські військові ліквідували з 3 березня 2022 року. А з початку повномасштабної війни Туреччина, Румунія та Болгарія вже ліквідували орієнтовно 40 російських мін.

Видання також пригадало, що:

Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів;

води моря ділять між собою Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.

Що відомо про російські міни в Чорному морі