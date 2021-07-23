Біля берегів Туреччини потонув човен з 45 людьми на борту: частину врятували
Джерело:Anadolu
Біля берегів Туреччини затонув човен з мігрантами. Влада країни виділила засоби для пошуку людей. Частину пасажирів змогли врятувати.
Трагедія трапилась неподалік ввечері 22 липня. Влада країни повідомила, що на борту були нелегальні мігранти.
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У Туреччині затонув човен з людьми
Човен затонув у Середземному морі орієнтовно за 260 кілометрів на північний захід від турецького міста Каш. У Міністерстві транспорту й інфраструктури Туреччини повідомили, що трагедія трапилась орієнтовно о 21 годині. Як тільки влада країни дізналась про трагедію, то скерувала на місце турецькі морські кораблі та літак.
Попередньо відомо, що на човні закінчилося пальне. Наразі влада не повідомляє, з якої країни мігранти вийшли у море та звідки вони родом. Вони прямували до берегів Італії. Міністерство оборони Туреччини заявило, що вже вдалось врятувати 37 з 45 біженців.
Попередньо відомо, що судно турецької компанії підібрало більшість людей, ще деяких – грецький гелікоптер.
Доля ще 8 людей залишається невідомою. Влада продовжує пошукові роботи, попри те, що у морі вирує шторм.
Трагедія трапилась неподалік міста Каш: дивіться на карті
Мігранти у Туреччині: останні новини
- Попередньо відомо, що Туреччина увійшла в історію як головний транзитний пункт для мігрантів, які намагаються потрапити у Європу.
- Нелегальні мігранти намагаються через Туреччину потрапити у Європу. Для цього вони часто ризикують життям.
- Скажімо, 4 квітня 2021 року біля берегів Туреччини врятували понад 100 мігрантів, яких контрабандисти намагалися вивезти до Італії. Серед врятованих – діти та вагітна жінка.
- 11 липня на Сході Туреччини перекинувся та загорівся автобус з мігрантами. У результаті є багато загиблих та поранених. Тоді повідомляли, що мігранти переважно прямують з Ірану, Афганістану і Пакистану та регулярно перетинають пішки ірано-турецький кордон. Перед тим, як їхати на захід, їх переправляють в Стамбул та Анкару.