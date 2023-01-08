У російському Шебекіно знову гучно: повідомляють про "бавовну"
8 січня 2023, 21:44Читать новость на русском
Джерело:Reuters
У Росії ввечері 8 січня знову лунають гучні звуки. Схоже, до Бєлгородської області підвезли свіжу "бавовну".
У місцевих телеграм-каналах опублікували відео, де чути звуки, дещо схожі на вибухи, передає 24 Канал. Вони лунають у селищі Шебекіно.
До речі А що з обличчям: росіяни знову почали отримувати повістки – у них паніка
Кадри з'явились о 19:25. Офіційних коментарів від російської влади наразі немає. Втім, можна припустити, що вони почнуть розповідати стандартні байки про ППО.
Гучно у Шебекіно: відео
"Бавовна" у Росії: останні новини
- Ввечері 3 січня "бавовна" розцвіла у Ростові-на-Дону і в Курську. Окупанти писали, що чули близько 5 потужних вибухів. Однак стверджували, мовляв, переживати не слід, адже працює ППО.
- У Бєлгороді 3 січня "покурили" на військовому об'єкті. "Хлопки" пролунали у місті Новий Оскіл. Місцеві ЗМІ заявили про пожежу.
- Також 3 січня "бавовною" насолоджувався Джанкой. Загарбникам ввижалась якась "збита ціль". Були розповіді про "ППО".
- 2 січня лунали вибухи у Брянській області. Від цього постраждав енергетичний об'єкт. Мешканці Климового залишились без світла. Вочевидь, до Росії повернувся бумеранг. Через відсутність світла люди в паніці набирали воду.