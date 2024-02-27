Біля Часового Яру жорсткі бої, кожна третя рота там штурмова: яких втрат зазнає ворог

На Бахмутському напрямку тривають жорсткі інтенсивні бойові дії. Ворог активно намагається просуватись в напрямку Часового Яру, а саме поблизу Іванівки і Богданівки.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ворог просувається в районі Авдіївки та до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Там вже на околицях точаться жорсткі бої, ворог застосовує резерви, намагається підсилювати свої війська різними підрозділами – "Шторм Z", "Шторм V". Крім того, кожна третя рота в батальйоні штурмова", – повідомив речник.

При цьому ворог зазнає втрат

Євлаш також зазначив, що поблизу Кліщіївки та Курдюмівки діють "кадирівці", вони намагаються атакувати. Нещодавно один із цих підрозділів ефективно знищили Сили оборони.

За словами речника, противник активно застосовує авіацію на Бахмутському напрямку та важку техніку.

"Втрати важкої техніки великі – 60%. Мова про 3 із 5 машин, якщо це атака або доставлення піхоти, 60% техніки росіяни втрачають", – повідомив Євлаш.

Де ще посилено атакує ворог

"Куп'янськ, Куп'янськ-вузловий залишаються пріоритетними цілями на цьому напрямку. Ворог, найімовірніше, бачить доцільність атакувати нас саме в цей момент, саме в цьому місці всіма наявними силами і засобами", – зазначив Євлаш.

За його словами, Синьківка під ударом противника перебуває дуже довгий час.

"Росіяни зе з осені намагались атакувати її, проте нічого не вийшло", – додав речник.

Євлаш підкреслив, що Силам оборони потрібно більше зброї для того, аби стримувати ворога.

Ситуація на Бахмутському напрямку: головне

Раніше командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Сергій Сідорін зауважив, що ворог має частковий "успіх" на Бахмутському напрямку. Зокрема, окупанти захопили східну околицю населеного пункту Іванівське і продовжує утримувати там позиції.

Росіяни імовірно і надалі намагатимуться просунутися та захопити Часів Яр і звідти контролювати прилеглі населені пункти та територію, що значно ускладнить "наші маневри, наші переміщення і ситуація буде доволі важкою".