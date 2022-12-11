Маршрутка в'їхала в блокпост біля Чернігова: багато постраждалих

У Чернігівській області автобус влетів у блокпост. Постраждали близько 10 людей.

ДТП сталася 10 грудня на автодорозі "Київ – Чернігів – Нові Яриловичі". У поліції розповіли, що водій маршрутки не впорався з керуванням та наїхав на блокпост. Про наслідки аварії інформує 24 канал.

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Усі пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості

Автобус їхав з села Роїще в напрямку Чернігова, однак, водій не впорався з керуванням та в'їхав у блокпост.



На момент зіткнення в салоні перебували семеро пасажирів. У всіх травми різного ступеня тяжкості. Після отримання медичної допомоги водій відмовився від госпіталізації.

Постраждалі внаслідок ДТП / Фото Поліція Чернігівської області

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини ДТП та вже відкрили кримінальне провадження.

Водієві загрожує штраф або ж до двох років виправних робіт, або арешт на строк до 6 місяців, або до 3 років обмеження волі. Окрім того, можливе позбавлення права керувати транспортом на строк до трьох років.

Поліція закликає водіїв: під час ускладнення погодних умов та погіршення видимості на дорозі уникайте різкого маневрування, обирайте таку швидкість руху та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки,

– наголосили правоохоронці.

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На Волині автомобіль з дітьми зірвався з моста і впав у річку

Зранку 10 грудня моторошна ДТП сталася у селі Воля-Ковельська. Там водій Honda CRV не впорався з керуванням, внаслідок чого машина зірвалася з моста, впала в річку та перекинулася.

На жаль, водій і один пасажир загинули на місці. Ще трьох доставили до лікарні. Серед них і двоє дітей віком 6 та 10 років.