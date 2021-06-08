Біля Чернівців блукає ведмідь: буковинців попередили про небезпеку – фото слідів

Поблизу Чернівців оселився бурий ведмідь. Місцевих мешканців закликають утриматися від походів до лісу на світанку, ввечері, а також від ночівель.
Про небезпеку у своєму фейсбуці повідомила Наталія Матюшина, радниця начальника ГУНП у Чернівецькій області. Вона опублікувала сліди хижака, виявлені лісниками.
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За словами посадовиці, на жаль, вже траплялися й випадки нападу на свійських тварин у прилісовій зоні на Буковині. А саме – у селі Спаська.
"Якщо раніше люди не звертали увагу на чудернацькі сліди на землі чи обдерту кору дерев, тепер розуміємо, що це ведмежі мітки", – підкреслила вона.
Зауважте, самець бурого ведмедя "вважає своєю" територію площею до 400 квадратних кілометрів,
– уточнила Матюшина.
Й попередила, що ця тварина може розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Тому тікати від неї – немає сенсу. Що робити натомість – Матюшина уточнила в одному з дописів.
Якщо таки зустріли ведмедя, не можна:
- дивитися йому в очі;
- повертатися спиною до тварини;
- бігти;
- робити різких рухів;
- атакувати.
"Мітки" хижака на деревах / Фото з фейбсук-сторінки Матюшиної
Лісники виявили сліди ведмедя / Фото з фесбук-сторінки Матюшиної
Як діяти при зустрічі з хижаком
Як пояснила Матюшина, потрібно дуже повільно задкувати й розкидувати за собою речі. Найімовірніше, що ведмідь затримається, аби обнюхати їх.
Варто підняти над собою щось, аби здаватись вищими. Аби ведмідь злякався та втік, потрібно здійняти шум – голосно говорити, кричіть, свистіти, включити гучну музику.
Якщо тварина підійшла впритул, замріть або повільно впадіть на землю. Зігніться в позу ембріона, накрийте руками голову і прикиньтесь мертвим,
– порадила Матюшина.
"Ведмідь може вас обнюхати, поворушити лапами й піти. Якщо ж тварина напала – бийте її в очі", – підсумувала радниця голови Нацполіції області.
Ситуація – не критична
У коментарях до своєї публікації Матюшина повідомила, що вже передала відповідну інформацію. Водночас підкреслила, що ситуація не є критичною.
"Пристрелити – немає потреби, до того ж це незаконно — ведмедик червонокнижний. Вважаю, що найнеобхідніше – попередити людей", – пояснила вона.