"Бавовна" знову розцвіла на складах окупантів – цього разу біля Донецька та Луганська
На окупованих територіях знову вибухають склади росіян. Ввечері 15 серпня "бавовна" була на Донеччині та Луганщині.
Вибухи пролунали на околиці окупованого селища Нижня Кринка, що розташоване у Макіївській агломерації. Про це пишуть у телеграм-каналах, передає 24 канал.
Читайте також "Бавовна" у Мелітополі: місцеві пишуть – на аеродромі окупантів
У небі – яскраві спалахи
Повідомлення про вибухи на Донеччині з'явились о 22:45. В мережі навіть опублікували яскраве фото.
"Бавовна" біля селища Нижня Кринка / Фото з телеграм-каналів
Через годину повідомили про вибухи у селищі Родакове, що в Алчевському районі Луганщини. Місцеві жителі пишуть, що звуки лунають зі складу окупантів. Додають, так гучно, що "вібрує дім".
Вибухи у Родаковому / Фото з телеграм-каналів
Місцеві повідомляють про вибухи / Фото з телеграм-каналів
Попередні "завози бавовни" на окупованих територіях
- 6 серпня гучні вибухи чули на складах окупантів в Макіївці Донецької області. Детонували боєприпаси, адже в небо здіймалися величезні клуби диму.
- Перед цим, 5 серпня, таку ж "бавовну" підвезли на склади загарбників у Токмаку та на Бериславщині. У кожному з випадків стало на один ворожий склад боєприпасів менше.
До речі – по Антонівському мосту важка техніка вже не пройде: відео