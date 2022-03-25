Біля Харкова прикордонники виявили шпигунів із "духовенства"

Під Харковом прикордонники виявили трьох шпигунів – представників православної церкви московського патріархату.

У Держприкордонслужбі повідомили, що зупинили автомобіль з трьома особами на околиці Харкова.

Увага Ми почали виявляти шпигунів ще до війни, – Венедіктова

Під час перевірки документів пасажирів, виявилось, що особи є представниками православної церкви московського патріархату.

Проповідники "русского мира" почали пояснювати своє пересування начебто необхідністю доставки хліба. А от про наявність російських платіжних карток "красномовно" промовчали,

– йдеться у повідомленні.

Тепер "духовенству" доведеться пояснювати про свої дійсні наміри та плани співробітникам правоохоронних органів України.

Нагадаємо, настоятель російської православної церкви цинічно закликав російських військових до війни. Мовляв, вони мають бути готові "захищати свій народ".

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