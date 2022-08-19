На Харківщині зійшов вантажний потяг: які поїзди та на скільки затримуються

У Харківській області 19 серпня вантажний потяг зійшов з колії. Через це затримується низка інших потягів.

Потяги затримуються на дільниці Огульці — Ков'яги. Спочатку повідомляли, що час затримок – приблизно пів години.

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Які потяги затримуються

Затримки станом на 15:00:

№2 Івано-Франківськ — Харків — 35 хв;

№45 Харків — Ужгород — 30 хв;

№723 Харків — Київ — 20 хв.

Однак потім додали, що орієнтовний час затримки поїздів №723 та 45 на шляху до станції Полтава-Київська – 4 години.

Нагадаємо, що 15 серпня потяги теж затримувались. Зокрема, через погану погоду та знеструмлення залізниці. Однак в УЗ одразу перепросили в клієнтів.

"Укрзалізниця" запустила платформу про міжнародні рейси

"Укрзалізниця" запустила сайт про міжнародні рейси. Наприклад, там є інформація про пасажирські потяги, які їдуть з України закордон та навпаки. Крім того, можна знайти дані про пересадки та рейси з аеропортів, а також графік роботи кас на вокзалах різних міст.

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