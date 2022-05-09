Біля Ізюма росіяни готуються наступати на кілька населених пунктів, – Генштаб

На Сході та Півдні нашої країни тривають запеклі бої. Один із напрямків найбільш масштабного наступу - місто Ізюм на Харківщині.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли останні новини з фронту. Там більш детально описали, що відбувається на Ізюмському напрямі, що в Харківській області.

До теми Росія щоденно витрачає майже 900 мільйонів доларів на війну в Україні, – ЗМІ

На які населені пункти націлився ворог

Генштаб зауважив, що основні зусилля російських загарбників на Ізюмщині зосередились на тому, щоб готуватися до продовження свого підступного наступу. Росіяни збираються його проводити на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

Для цього противник задіяв окремі підрозділи своєї армії. Мовиться про солдат з 1 танкової армії, 20 загальновійськової армії західного військового округу Росії. Також ворог залучив 29, 35 та 36 армію 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ.

При цьому в Генштабі повідомляють, що на Слобожанському напрямку російські загарбники не наступають активно. В основному вони працюють над тим, щоб перегрупувати підрозділи, поповнити запаси боєприпасів. Також ворог хоче утримати раніше зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

Останні новини з фронту

У Генштабі повідомили також, що російські окупанти продовжують підготовку наступу в напрямку Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки. Вони використовують авіацію та артилерію. Прикладають сили, щоб взяти Попасну та Рубіжне.

При цьому українські військові продовжують нищити техніку ворога разом із самими загарбниками. нашим захисникам вдається палити навіть новітнє озброєння росіян, яким у них прийнято хвалитися. ЗСУ нещодавно спалили останню версію основного бойового танка окупантів Т-90М.

На жаль, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники чинять терор щодо мирного населення. Один із останніх кричущих випадків пов'язаний з 9 травня. На окупованих частинах Запоріжжя вони з усіх сил стараються показати картинку "свята". У людей забирають документи й обіцяють їх повернути за участь "в параді".

Вас може зацікавити, чому ЗСУ відійшли від Попасної: дивіться відео