На Житомирській трасі поблизу Києва сталася моторошна ДТП: на місці багато швидких та поліції

На Житомирській трасі біля виїзду з Києва 16 вересня сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок цієї аварії вже є постраждалі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, на місці подій також багато карет швидкої допомоги й поліцейських, передає 24 Канал.

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Що відомо про аварію поблизу Києва

Очевидці повідомляють, що масштабна ДТП сталася близько 12 години 30 хвилин біля в'їзду в українську столицю. Зокрема, аварія сталася в районі санаторію "Перемога".

На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП / Фото з київських телеграм-каналів

На кадрах можна побачити, як автівки розтрощило після аварії. Наразі жодної інформації про постраждалих чи жертв – немає.

На місці ДТП багато швидких і поліції: дивіться відео

Внаслідок аварії рух автівок у напрямку Житомира був практично перекритий. На місці також вже працюють медики та правоохоронці, які оформлюють ДТП та рятують постраждалих.

Цього дня у Київській області сталася інша аварія

За кілька годин до цього у Київській області сталася аварія на 29 кілометрі автодороги Київ – Чернігів. У патрульній поліції Київської області зазначили, що причиною цього ДТП стало порушення правил дорожнього руху.

На трасі Київ – Чернігів сталася ДТП / Фото патрульної поліції Київської області

Правоохоронці зазначили, що на місці пригоди патрульні виявили два транспортні засоби з механічними пошкодженнями. Це були легкове авто Toyota Corolla та фургон Opel Vivaro.

Під час спілкування з водіями та складання схеми автопригоди інспектори встановили, що керманич авто Toyota не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з фургоном Opel,

– зазначили у патрульній поліції.

Наразі поліцейські склали на водія Toyota протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП.