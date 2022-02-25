Біля київської ТЕЦ пролунало кілька вибухів: у ДСНС повідомили про фейк

У Києві сталося кілька вибухів з інтервалом у кілька хвилин біля ТЕЦ-6. Додамо, що столиця є важливим стратегічним пунктом України.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що наступна ніч буде випробуванням для української столиці, адже окупант намагається прорватися до міста.

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Вибухи біля київської ТЕЦ

Київська міська державна адміністрація повідомила про 5 вибухів біля ТЕЦ-6, між якими був зафіксований інтервал у 3 – 5 хвилин. Наразі аварійно-рятувальні служби прямують туди. Мер столиці додав, що деталі з’ясовують.

Натомість у ДСНС відреагували на дані що, "мер Кличко начебто заявив про зруйновання ТЕЦ 6. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності! Енергетичне підприємство працює в штатному режимі. У ДСНС закликали українців довіряти лише офіційним джерелам.

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