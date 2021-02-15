Біля кордонів з Росією: НАТО планує розгорнути флот розвідувальних дронів

НАТО планує задіяти до патрулювання флот розвідувальних дронів. Вони моніторитимуть ситуацію на східному та південному флангах НАТО.
Джерело:Твітер Ділан Уайта
Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.
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Що ще сказав Столтенберг
Столтенберг оголосив, що під час відеоконференції 17 – 18 лютого обговорить ситуацію з міністрами оборони країн Альянсу. Зокрема, запропонує виділяти більші гроші на розгортання сил і бойових груп на східному фланзі поблизу російських кордонів.
Окрім того, генсек НАТО ініціює обговорення ініціативи "НАТО-2030". Це відбудеться у межах підготовки до саміту у 2021 році.
Також Столтенберг повідомив: флот розвідувальних безпілотників готовий до місій на східному напрямку. Флот сформований з 5 дронів AGS.
Позиція Столтенберга щодо Росії
- Генсек НАТО ще у січні 2021 року закликав збільшити витрати на оборону. Зокрема, через російську агресію. Тоді Столтенберг виділив 3 ключові небезпеки: агресивні дії Росії; тероризм та ризики від підйому Китаю.
- Окрім того, Столтенберг нагадав Росії, що не вона ухвалюватиме рішення, які країни можуть вступати у НАТО. Зокрема, питання України та Грузії не вирішуватимуть у Кремлі.
- Російську агресію щодо України та Грузії генсек НАТО назвав спробою Росії самоствердитися. .