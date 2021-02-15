Біля кордонів з Росією: НАТО планує розгорнути флот розвідувальних дронів

НАТО планує задіяти до патрулювання флот розвідувальних дронів. Вони моніторитимуть ситуацію на східному та південному флангах НАТО.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.

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Що ще сказав Столтенберг

Столтенберг оголосив, що під час відеоконференції 17 – 18 лютого обговорить ситуацію з міністрами оборони країн Альянсу. Зокрема, запропонує виділяти більші гроші на розгортання сил і бойових груп на східному фланзі поблизу російських кордонів.

Окрім того, генсек НАТО ініціює обговорення ініціативи "НАТО-2030". Це відбудеться у межах підготовки до саміту у 2021 році.

Також Столтенберг повідомив: флот розвідувальних безпілотників готовий до місій на східному напрямку. Флот сформований з 5 дронів AGS.

Позиція Столтенберга щодо Росії