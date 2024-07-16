"Пригодницька мандрівка із супроводом": біля кордону з Угорщиною затримали порушників

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали в 100 метрах від кордону двох запоріжців, закарпатця та прикарпатця, які намагалися незаконно його перетнути у супроводі двох неповнолітніх переправників. Аби зупинити ухилянтів, прикордонники вистрілили у повітря.

У Західному регіональному управлінні ДПСУ розповіли деталі інциденту.

Дивіться також Чоловік, який намагався втекти, душив прикордонника, – ДБР про вбивство на Одещині

Затримали порушників біля кордону з Угорщиною

За даними Західного регіонального управління ДПСУ, прикордонники помітили групу осіб за 100 метрів до кордону з Угорщиною.

Чоловіки прямували у сторону Тиси і, побачивши військовослужбовців, намагалися втекти.

Тоді працівники прикордонної служби здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників виконати законні вимоги прикордонного наряду та зупинитися.



Біля кордону з Угорщиною затримали чоловіків, що хотіли порушити кордон / Фото ДПСУ

У ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон, було виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід,

– інформують у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що ухилянти заплатили за "пригодницьку мандрівку із супроводом" переправникам по 8 тисяч доларів.



Біля кордону з Угорщиною затримали порушників у супроводі підлітків / Фото ДПСУ

Аби з'ясувати обставити та скласти протоколи про вчинені адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185.10 та 204-1 ККпАП, чоловіків доставили до прикордонного підрозділу.



Затримано порушників біля кордону з Угорщиною / Фото ДПСУ

Наразі відомо, що співробітники оперативно-розшукового підрозділу Мукачівського загону встановлюють коло осіб, які причетні до організації незаконної подорожі.