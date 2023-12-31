Замість іграшок – речі Героїв: у прифронтовій Костянтинівці встановили ялинку-символ 2023 року

У прифронтовій Костянтинівці на Донеччині встановили дуже символічну ялинку. Замість іграшок її прикрасили речами загиблих та поранених українських захисників.

Її можна за сміливістю називати головною ялинкою країни. Символічну ялинку показали в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Журналісти зазначили, що ялинка розташована у прифронтовій Костянтинівці по дорозі на Часів Яр. замість іграшок на ній – речі поранених та загиблих Героїв, які віддали своє життя у боях за Україну.

Ця ялинка – символ 2023 року. Як зазначили журналісти, вона символізує біль усієї країни, а також думки та молитви тих, хто чекає рідних з війни. Водночас ця ялинка також символізує те, що українці чекають від 2024 року – перемоги над ворогом.

Ялинка з речей загиблих та поранених військових: дивіться відео

За кілька кілометрів від Бахмута встановили ялинку

Українські захисники встановили за 6 кілометрів від Бахмута головну ялинку країни. Її закріпили на одному зі стовпів.

Попри те, що ялинку встановили неподалік від лінії фронту, однак українські Герої прикрасили її іграшками та святковою мішурою.



Ялинка за 6 кілометрів від Бахмута / Фото Сухопутних військ ЗСУ

Згодом стало відомо, що встановив ялинку волонтер Євген Ткачев. Він розповів, що взяв ялинку на горищі у зруйнованому будинку свого сина.

"Прикрасив наскільки зміг і вивіз на те перехрестя, де їздять тільки військові на Бахмут, на Кліщіївку. Вирішив порадувати людей", – розповів волонтер.