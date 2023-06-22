Аж тряслися будинки: біля берегів Криму стався відчутний землетрус
Джерело:Головний центр спеціального контролю
Біля берегів окупованого Криму зранку 22 червня стався землетрус. Підземні поштовхи були настільки сильні, що їх відчули мешканці півострова.
Український Головний центр спеціального контролю підтвердив інформацію про землетрус у Криму. Землетрус з району Криму було зареєстровано технічними засобами виявлення Головного центру спеціального контролю.
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Землетрус був на глибині 10 кілометрів
Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів. Магнітуда – 4,8.
Головний центр спеціального контролю повідомив, що землетрус не несе загрози для населення України.
"Останній подібний землетрус з району Криму був 27 лютого 2023 року, магнітудою 4,0", – мовиться у повідомленні.Європейський середземноморський сейсмологічний центр теж інформує про землетрус, але пише про магнітуду 4,7. У повідомленні мовиться, що землетрус стався за 59 кілометрів на південь від Севастополя.
За даними центру, землетрус був о 05:42 на глибині 10 кілометрів.
В окупованому Криму паніка через землетрус
Підземні поштовхи спричинили неабияку паніку в окупованому Криму. Жителі захопленого Росією Криму бідкаються, що прокинулися о 5:30 ранку від того, що тряслося ліжко.
Також людей налякало те, що тряслися будинки й рухалися меблі, зокрема шафи та люстри. Мешканці окупованого Криму не розуміють, чи це була робота так званої російської ППО, чи все ж таки землетрус.
У мережі пишуть, що землетрус відчули в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та на південному узбережжі Криму.