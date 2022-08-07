Біля курортної Анталії стався землетрус

У Туреччині 7 серпня стався землетрус магнітудою 4,1. Стихійне лихо сколихнуло курортну Анталію.

Поштовхи зафіксували на глибині до 29 кілометрів. Це сталось близько 11:00 за місцевим часом, біля узбережжя Середземного моря.

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Служба моніторингу оприлюднила звіт, у якому зазначено, що землетрус мав магнітуду 4,5. За попередніми даними, землетрус не повинен був завдати значних збитків. Ймовірно, він лише стривожив людей.

Де відчували поштовхи

Слабкі поштовхи могли відчуватися в місті Каш, що розташоване за 9 кілометрів від епіцентру, а також в Демре, що за 26 кілометрів.

В інших містах, що поблизу епіцентру, землетрус міг відчуватися слабше. Мовиться про Фініке, Бейконак, Елмалі, Фетхіє.

Землетруси у світі: останні новини

В Ірані зранку 2 липня стався потужний землетрус, магнітуда якого становила 6,1 бала. Загинули щонайменше 5 людей. Крім того, чимало іранців залишились без житла.

Зранку 22 червня землетрус сколихнув Афганістан та Пакистан. Стихія забрала щонайменше 1500 життів. Ще 2000 людей зазнали поранень.

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