Біля Куршевеля розбився вертоліт: є загиблі

У вівторок, 9 лютого, неподалік від популярного курорту Куршевель розбився вертоліт. Загинули 2 людей. Ще один постраждалий перебуває у критичному стані.
Окрім того, 2 людей отримали важкі травми. Постраждалих госпіталізували до найближчих медзакладів.
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Деталі трагедії
- Повідомлення про катастрофу надійшло близько 17:20.
- Вертоліт розбився на висоті 1,9 тисячі метрів. Він впав у французьких Альпах між озером Розьер і мисом Війар.
- Рятувальники прибули на місце трагедії приблизно через 40 хвилин після повідомлення про катастрофу.
- За даними Le Figaro, правоохоронці встановили, що це був цивільний вертоліт. На його борту перебували 5 людей. Наразі невідомо, хто управляв вертольотом.
- Службу порятунку на місце події виликали очевидці.
- Наразі правоохоронці встановлюють деталі трагедії.
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