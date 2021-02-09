Біля Куршевеля розбився вертоліт: є загиблі

9 лютого 2021 , 21:52
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У вівторок, 9 лютого, неподалік від популярного курорту Куршевель розбився вертоліт. Загинули 2 людей. Ще один постраждалий перебуває у критичному стані.

Джерело:

Твітер пресслужби префектури департаменту Савойя

Окрім того, 2 людей отримали важкі травми. Постраждалих госпіталізували до найближчих медзакладів.

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Деталі трагедії

  • Повідомлення про катастрофу надійшло близько 17:20.
  • Вертоліт розбився на висоті 1,9 тисячі метрів. Він впав у французьких Альпах між озером Розьер і мисом Війар.
  • Рятувальники прибули на місце трагедії приблизно через 40 хвилин після повідомлення про катастрофу.
  • За даними Le Figaro, правоохоронці встановили, що це був цивільний вертоліт. На його борту перебували 5 людей. Наразі невідомо, хто управляв вертольотом.
  • Службу порятунку на місце події виликали очевидці.
  • Наразі правоохоронці встановлюють деталі трагедії.

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