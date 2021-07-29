Йшли по гриби, а знайшли вибухівку часів Другої світової: фото

29 липня 2021 , 16:25
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Золочівщині під Львовом люди знайшли 1 мінометну міну та 2 гвинтівкові гранати. Відомо, що вони залишились із часів Другої світової війни. Піротехніки зазначають, що вибухівки дуже небезпечні, незважаючи на свій вік.

Це трапилось 28 липня. О 12:30 піротехніки вилучили і знищили 3 вибухівки.

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Пішли на гриби

  • Дані вибухобезпечні предмети виявили в селі Дітківці Золочівського району під Львовом, коли збирали гриби.
  • Знайшли 1 мінометну міну розміром 82 міліметри та 2 гвинтівкові гранати часів Другої світової війни.
  • Працівники ДСНС Львівщини кажуть, що такі боєприпаси вкрай небезпечні, хоч невеликі й старі.
  • Піротехніки попереджають, що їх не можна торкатися, засипати ґрунтом або чимось накривати.
  • Не потрібно освітлювати предмети чи нагрівати. Також вибухівки швидко реагують на звук.
Зверніть увагу! Нещодавно в Миколаєві рятувальники знайшли 152 снаряди на будмайданчику. Згодом працівники ДСНС їх знищили методом контрольованого підриву в спеціальному місці.

 

Автор: Марта Кушка